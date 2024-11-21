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Belediye ekiplerinin kazısında ortaya çıktı... Bölgede güvenlik önlemi alındı

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#Kazı#Çanakkale#Çanakkale Savaşları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 09:31

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde belediye ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen patlamamış 50 top mermisi bulundu.

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Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Belediye ekiplerinin kazısında ortaya çıktı... Bölgede güvenlik önlemi alındı

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu.

Belediye ekiplerinin kazısında ortaya çıktı... Bölgede güvenlik önlemi alındı

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek.

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Belediye ekiplerinin kazısında ortaya çıktı... Bölgede güvenlik önlemi alındı

Belediye ekiplerinin kazısında ortaya çıktı... Bölgede güvenlik önlemi alındı

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#Kazı#Çanakkale#Çanakkale Savaşları

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