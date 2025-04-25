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Belediye binasını su bastı! Başkan: Maalesef son durum bu

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#Belediye#Adana#Çukurova
Belediye binasını su bastı Başkan: Maalesef son durum bu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 10:33

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağışta Çukurova Belediyesi’nin hizmet binasını da sel suyu bastı. Belediyenin resmi hesabından paylaşılan görüntüde su basan bodrum katını gezen Başkanı Emrah Kozan, “Maalesef belediyemizin son durumu bu” dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından merkez Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Belediye binasını su bastı Başkan: Maalesef son durum bu

Cadde ve sokaklarda sele dönen sağanak, Çukurova Belediyesi hizmet binasında da su baskınlarına neden oldu. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Başkan Başkanı Emrah Kozan’ın, belediyenin su altında kalan bodrum katının görüntüleri yer aldı.

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Belediye binasını su bastı Başkan: Maalesef son durum bu

Başkan Kozay, inceleme sırasında yaptığı açıklamada; “Çukurova halkı bugün akşam yaşadığımız sel felaketinden sonra maalesef belediyemizin son durumu bu. Bütün ekip buradayız ama maddi zarar çok büyük. Hem belediyemize hem Çukurova halkına geçmiş olsun. Bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

Belediye binasını su bastı Başkan: Maalesef son durum bu

Belediye binasını su bastı Başkan: Maalesef son durum bu

Belediye binasını su bastı Başkan: Maalesef son durum bu


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#Belediye#Adana#Çukurova

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