Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

#Silahlı Saldırı#Serik Belediyesi#Antalya
Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 11:26

Antalya’nın Serik ilçesinde belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan Ş.D., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı kaydedilen şüphelinin, bu saldırıdan önce de bir iş yerine ateş açtığı ortaya çaktı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Serik Belediye binası önünde meydana geldi. Ş.D., motosikletiyle önüne geldiği belediye binasına, yanında bulunan av tüfeğiyle 4 el ateş etti.

Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

Binanın giriş kapısı, vezne bölümü ile başkanlık katındaki penceresine saçmalar isabet etti. Belediye binasında nöbet tutan 2 zabıta memuru olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli, saldırının ardından motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Ş.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen Ş.D.'nin belediyeden önce de Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine aynı tüfekle 2 el ateş açtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Serik Belediyesi'nden hizmet binasına av tüfekli saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabaha karşı saat 05.30 sularında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik, münferit nitelikte bir olay meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur. Söz konusu eylemi gerçekleştiren şahsın psikolojik sorunlarının bulunduğu, olayın ardından ilçede başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunduğu anlaşılmış; güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini etkileyecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerince takip edilmektedir" denildi. 

Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

 

#Silahlı Saldırı#Serik Belediyesi#Antalya

