Belediye binasına ateş açan şahıs gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, saat 06.00 sıralarında Serik Belediye binası önünde meydana geldi. Ş.D., motosikletiyle önüne geldiği belediye binasına, yanında bulunan av tüfeğiyle 4 el ateş etti.

Binanın giriş kapısı, vezne bölümü ile başkanlık katındaki penceresine saçmalar isabet etti. Belediye binasında nöbet tutan 2 zabıta memuru olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli, saldırının ardından motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Ş.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen Ş.D.'nin belediyeden önce de Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine aynı tüfekle 2 el ateş açtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Serik Belediyesi'nden hizmet binasına av tüfekli saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabaha karşı saat 05.30 sularında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik, münferit nitelikte bir olay meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur. Söz konusu eylemi gerçekleştiren şahsın psikolojik sorunlarının bulunduğu, olayın ardından ilçede başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunduğu anlaşılmış; güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini etkileyecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerince takip edilmektedir" denildi.

Haberin Devamı