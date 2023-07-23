Belediye Başkanları Toplantısında ‘zoom’ mesajı

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4 saati aşkın süren toplantı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nu bir araya getirdi. İki isim toplantı öncesi sıcak görüntüler verdi. Toplantıda ise İmamoğlu’nun, Zoom toplantısı ile ilgili “bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez” diyerek, “Biz parti meselelerini dışarıda değil aile içerisinde konuşuyoruz. Asıl etik olmayan sızdırılmasıdır” tepkisini dillendirdiği öğrenildi. Değişim çağrısını yineleyen, topluma bu yönde güçlü mesajlar verilmemesi halinde yerel seçimlerin kaybedilebileceğine ilişkin endişesini dile getirdiği öğrenilen İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na, “Size 4 defa geldim, değişim ve buna ilişkin isim önerilerimi ilettim. Siz ise buna karşılık MYK ile danışmanlarınızı değiştirdiniz, kayıt altındaki bu önerilerimi kamuoyu ile paylaşacağım” dediği kaydedildi.

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TERTEMİZ BİRİNİ BULUN BIRAKAYIM

Kılıçdaroğlu’nun da “CHP Genel Başkanlığı zor iştir. Hepsinin geçmişi ve geleceği temizdir, bulun böyle bir isim yarın bırakmaya hazırım” dediği öğrenildi. Başkanlara parti içi konulara müdahale etmemeleri uyarısında bulunduğu bildirildi.

Mansur Yavaş

İTTİFAK OLMAYACAKMIŞ GİBİ YAPIN

Kılıçdaroğlu’nun ittifak tartışmalarına ilişkin de “hazırlıklarınızı ittifak olmayacakmış gibi yapın, olursa artı olur” dediği de belirtildi. CHP Lideri’nin başkanlardan, vatandaşın cebine dokunacak ekonomik ve sosyal projelere ağırlık verilmesini istediği kaydededildi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun ise “İBB’ye adayım ama önseçimle” diyerek İmamoğlu’na mesaj verdiği öne sürülürken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de “parti içi sorunlar kamuoyu önünde konuşulmaz” eleştirisi yaptığı belirtildi.

CHP HALK TV İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

CHP, yıl başında imzaladığı protokolü tek taraflı olarak fesh etti, Halk TV ile olan ilişkisini sonlandırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “Halk TV ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi protokolün 6.3. maddesi kapsamında partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile olan ilişkimiz sona ermiştir” açıklamasını yaptı.