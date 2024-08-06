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Belediye başkanları hakkında suç duyurusu... Elektrik akımına kapılıp can vermişlerdi

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#İzmir#Konak#Elektrik
Belediye başkanları hakkında suç duyurusu... Elektrik akımına kapılıp can vermişlerdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

İzmir Konak’ta 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

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 42 kişi hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan ayrı ayrı 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

‘DAVAMIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Özge Ceren Deniz’in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da olayda kusur ve ihmalleri olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sarıçiçek, “Davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

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#İzmir#Konak#Elektrik

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