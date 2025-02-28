Belediye başkanları, evlenme kararı aldı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, çiftin nisan ayında evleneceği duyuruldu. Yiğit, basın mensuplarına bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Çiftin nikah töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor