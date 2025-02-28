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Belediye başkanları, evlenme kararı aldı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Belediye Başkanları#Evlenme
Belediye başkanları, evlenme kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 13:47

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal evlenme kararı aldı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, çiftin nisan ayında evleneceği duyuruldu. Yiğit, basın mensuplarına bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Çiftin nikah töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor

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#Muğla#Belediye Başkanları#Evlenme

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