Belediye başkanının yargılandığı taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Belediye Başkanı#Cinsel Taciz
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 15:16

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tuana Elif Torun’un (16) bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Kaza, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı.

ADEM HAŞBAŞ TUTUKLANDI

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, kazada ağır yaralandı. Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş da tutuklandı.

Gözden KaçmasınUşak Belediye Başkanı Özkan Yalımın mal varlığına el konuldu TMSF kayyum olarak atandıUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! TMSF kayyum olarak atandıHaberi görüntüle

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun’un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun’un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla organları alındı. Torun’un akciğeri Ankara’ya, kalp kapağı İstanbul’a, karaciğeri Erzurum’a, böbrekleri Ankara ve İstanbul’da nakil bekleyen hastalara takılmak için yola çıkarıldı.

Gözden Kaçmasınİsrail işgali resmen duyurdu Köy ve beldelerdeki tüm evler yıkılacakİsrail işgali resmen duyurdu! 'Köy ve beldelerdeki tüm evler yıkılacak'Haberi görüntüle

