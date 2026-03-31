Belediye başkanının yargılandığı taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu

Haberin Devamı

Kaza, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı.

ADEM HAŞBAŞ TUTUKLANDI

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, kazada ağır yaralandı. Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş da tutuklandı.

Haberin Devamı

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun’un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun’un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla organları alındı. Torun’un akciğeri Ankara’ya, kalp kapağı İstanbul’a, karaciğeri Erzurum’a, böbrekleri Ankara ve İstanbul’da nakil bekleyen hastalara takılmak için yola çıkarıldı.