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Belediye başkanının otomobili, önündeki otomobile çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

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#Adıyaman#İsmet Çetinkaya#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 17:40

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın (72) kullandığı otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Şammaz Çağlayan (50) öldü, belediye başkanı Çetinkaya ve 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki otomobile çarptı.

Çağlayan’ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi. Kazada sürücü Şammaz Çağlayan yaşamını yitirirken, yanındaki Şaban Çağlayan (38) ve Kasım Çağlayan (68) ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya yaralandı.

Belediye başkanının otomobili, önündeki otomobile çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Başkan Çetinkaya’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Akçakent köyüne gitmek için yola çıktığı belirtilen Şammaz Çağlayan'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Belediye başkanının otomobili, önündeki otomobile çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

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#Adıyaman#İsmet Çetinkaya#Trafik Kazası

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