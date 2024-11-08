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Belediye başkanının oğlu banyoda silahla vurulmuş halde bulundu

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#Muratpaşa#Antalya#Ümit Uysal
Belediye başkanının oğlu banyoda silahla vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 17:55

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

Belediye başkanının oğlu banyoda silahla vurulmuş halde bulundu

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi. Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. 

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Belediye başkanının oğlu banyoda silahla vurulmuş halde bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal

 

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#Muratpaşa#Antalya#Ümit Uysal

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