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Belediye başkanının eşine mektup yazıp kovulan sosyoloğa tazminat

#Anayasa Mahkemesi#Belediye Başkanı#Mahkeme
Belediye başkanının eşine mektup yazıp kovulan sosyoloğa tazminat

Anayasa Mahkemesi, Bursa’da belediyede sosyolog olarak görev yapan G.A.’nın, belediye başkanının aynı belediyede müdür olan eşine sözleri nedeniyle işten atılmasını hak ihlali saydı. AYM, G.A.’ya net 8 bin 100 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar, örnek niteliği taşıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2017’de G.A.’nın koordinatörlüğünü yaptığı sığınmaevi kapatıldı. G.A., kapatma kararı alınmadan önce ilgili belediye başkanına elektronik posta gönderirken, belediye başkanının aynı belediyede Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan eşi S.B.’ye de mektup yazıp kararın geri alınması için yardım istedi.

Sığınmaevi kapatıldı ve personeli işten çıkardı. G.A.’nın iş akti, WhatsApp’ta yaptığı ve başkanın eşini hedef aldığı iddia edilen paylaşım nedeniyle feshedildi. G.A., paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia ederek dava açtı. İş mahkemesi işe iade kararı verdi, bölge adliye mahkemesi ise kararı kaldırdı.

Karar kesinleşince G.A., paylaşımdaki sözler nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurdu.
AYM de oy birliği ile Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Kararın bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere Bursa 5. İş Mahkemesi’ne gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anayasa Mahkemesi#Belediye Başkanı#Mahkeme

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