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Levent BOZTEPE/ÇERMİK(Diyarbakır) (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Belediye başkanının eşi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Belediye başkanının eşi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun eşi Saadet Karamehmetoğlu (56), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çermik Belediye Başkanı AK Partili Şehmus Karamehmetoğlu'nun 10 çocuk annesi eşi Saadet Karamehmetoğlu, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karamehmetoğlu, bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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