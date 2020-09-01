Belediye başkanının eşi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çermik Belediye Başkanı AK Partili Şehmus Karamehmetoğlu'nun 10 çocuk annesi eşi Saadet Karamehmetoğlu, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karamehmetoğlu, bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.