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Belediye başkanının çarptığı yaya hayatını kaybetti

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#Antalya#Ali Doğan#Nizip
Belediye başkanının çarptığı yaya hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 18:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gaziantep'in Nizip İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı otomobil, Danimarka uyruklu Rami Ali Surul’a çarptı. Surul, kaza yerinde yaşamını yitirdi

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı 27 AGU 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Surul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Belediye Başkanı Ali Doğan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#Antalya#Ali Doğan#Nizip

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