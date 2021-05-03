Belediye başkanının babasına son görev
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım’ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Galip Yıldırım’ın cenazesi, dün öğle namazı öncesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’ne getirildi. Cenaze namazına, Yıldırım’ın yakınları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Ahmet Galip Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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