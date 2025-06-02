×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Belediye başkanını ölümle tehdit eden şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Belediye Başkanı#Edirne#Ediz Martin
Belediye başkanını ölümle tehdit eden şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 14:53

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Belediye Başkanı Ediz Martin'i sosyal medya üzerinden tehdit eden şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Cumhuriyet Parkı'nda eşi ve çocuklarıyla oturan Martin'in yanına gelen S.Ç. konuşmak istediğini söyledi.

Martin, müsait bir zamanda görüşebileceğini söyleyince S.Ç. parktan ayrıldı.

Tekrar parka gelen S.Ç. park sorumlusuna "Başkanınız benimle konuşmuyor, onu öldüreceğim" diyerek ayrıldı.

Daha sonra sosyal medya üzerinden Martin'e tehdit mesajı atan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belediye Başkanı#Edirne#Ediz Martin

BAKMADAN GEÇME!