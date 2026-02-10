Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef almıştı: İYİ Parti'den ihraç edildi

Haberin Devamı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalanan Mehmet Emin Korkmaz gözaltı işlemleri sonrası ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Mehmet Emin Korkmaz'ın Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef aldığı paylaşım infiale neden olmuştu. Toplumun tüm kesimlerinden Korkmaz için kınama mesajı paylaşılmıştı. İYİ Parti de bu olayın ardından harekete geçmiş ve Korkmaz'ı disipline sevk edilmişti. İYİ Parti, bugün aldığı kararla Mehmet Korkmaz'ı partiden ihraç etti.

"BU TAVIRLARDA BULUNAN KİMSE BARINAMAZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti nedeniyle hakaret eden parti üyesinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin, "İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır." dedi.

Kavuncu, konuya çok hızlı tepki gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu edepsizliği yapan kişiyi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk ettik ve partiden de kendisi ihraç edilmiş, atılmış oldu. Parti kurucusu olduğu iddia edildi bu kişinin ki bu yanlış bir bilgidir, kendisi partimizin kurucusu vesairesi değildir. Üye olduğu anlaşılır anlaşılmaz da hakkında gerekli işlem hızlıca yapılmıştır. İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır.

DERVİŞOĞLU, BAŞKAN AKGÜN'Ü ZİYARET EDECEK

İYİ Parti çatısı altında, cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen hiç kimsenin barınamayacağını bildiren Kavuncu, "Anında gereği yapılır ve yapılmıştır" ifadesini kullandı. Kavuncu, söz konusu kişiyle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için talimat veren Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü aradığını ve üzüntülerini ifade ettiğini söyledi. Kavuncu ayrıca Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun perşembe günü Başkan Akgün'ü ziyaret edeceğini söyledi. (DHA)