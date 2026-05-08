Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef almıştı: İkinci duruşmada tahliye

Mehmet Emin Korkmaz, 7 Şubat’ta sanal medya üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü giydiği geleneksel kıyafetler nedeniyle hedef alarak paylaşımda bulundu. Paylaşıma tepkilerin kısa sürede büyümesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatarak Mehmet Emin Korkmaz hakkında gözaltı kararı verdi. Memleketi Erzurum’da gözaltına alınan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede, Mehmet Emin Korkmaz hakkında, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün katılmazken, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz ile avukatlar yer aldı. Sanık Korkmaz, savunmasında hesabının çalındığını yineleyerek, “Devlet terbiyesi almış biri olarak bir kadına kıyafetleri nedeniyle eleştiride bulunmam mümkün değildir. Olayın tek tanığı olan teyzemdir. Hesabım çalındığını şikayete gittiğim sırada gözaltına alındığım için bu yönde herhangi bir şikayette de bulunamadım. Tutukluluk hali benim ve ailem için tedbirden öteye geçen bir duruma varmıştır. Tahliyemi talep ederim. Adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmemi talep ediyorum. Hesabımın çalındığını bir arkadaşımdan öğrendim. Netice itibariyle beraatimi mahkemeden talep ederim” dedi.

SAVCI, 5 YIL CEZA İSTEDİ

Eskişehir 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi savcısı, sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında verdiği mütalaasında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle verilecek cezasının yarı oranında attırılmasını, ayrıca ‘Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret’ suçundan ise 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanık hakkında tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliye kararı verip duruşmayı erteledi.