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Belediye başkanını kesici aletle bekleyen şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Belediye Başkanı#Afyonkarahisar#Veysel Topçu
Belediye başkanını kesici aletle bekleyen şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 17:24

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanında elinde kesici aletle beklerken fark edilen ve Topçu'ya yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunan K.E., şikayet sonrası operasyonla yakalandı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Dinar Belediye Hizmet Binası önünde meydana geldi. Belediye meclis toplantısı yapıldığı sırada, elinde kesici alet bulunan bir kişinin, Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanına gizlenmeye çalıştığı fark edildi. Şüpheliyi gören AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ve belediye personeli müdahalede bulundu.

Belediye başkanını kesici aletle bekleyen şüpheli yakalandı

İLÇE BAŞKANI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

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İlçe Başkanı Demir, belediyede geçici işçi statüsünün sona ermesinin ardından çıkarılan K.E. olduğu belirlenen şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı. Belediye başkanına yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunan K.E., bir süre sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada meclis toplantısında bulunan ve olayı sonradan Başkan Veysel Topçu'nun şikayeti sonrası polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Belediye başkanını kesici aletle bekleyen şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.E.'yi bugün düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin fark edilme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin aracın yanında beklerken fark edilmesi, belediye görevlilerinin duruma müdahale etmesi ve şüphelinin olay yerinden motosikletiyle ayrılması yer aldı.

Belediye başkanını kesici aletle bekleyen şüpheli yakalandı

 

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#Belediye Başkanı#Afyonkarahisar#Veysel Topçu

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