Belediye başkanından çarpıcı iddia: İstanbul'a giden suya kanalizasyon suyu karışmış

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Düzce’den doğan ve Karadeniz’e dökülen Melen Çayı, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentten geçen Melen Çayı’na kanalizasyon sularının karıştığını söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Başkan Özlü, “Melen Çayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su havzası kapsamında kalıyor. İSKİ, Düzce’de yapması gereken yatırımları 5 yıldır tamamlayamadı.

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Düzce’de birçok dereden akan sular İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor. Bu suların arıtmalarla temizlenmesi ve İstanbul’a temiz su gitmesi gerekirken, İSKİ’nin tamamlayamadığı yatırımlar sebebiyle İstanbul’a kanalizasyon karışmış sular gidiyor. İSKİ’nin ve İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bu konuda tedbir almasını bekliyoruz” diye konuştu.