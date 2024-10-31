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Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı ve taciz! Cezası kesinleşince gözaltına alındı

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#Belediye#Taciz#Belediye Başkanı
Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı ve taciz Cezası kesinleşince gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 12:18

Zonguldak’ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a (51), belediye çalışanı Duygu K.’ye (32) ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti. Demirtaş, Eskişehir’de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş’ın ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı ve taciz Cezası kesinleşince gözaltına alındı

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İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından” ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı ve taciz Cezası kesinleşince gözaltına alındı

Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 

 

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#Belediye#Taciz#Belediye Başkanı

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