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Belediye başkanına şok! Evine girip her yeri parçaladılar... Mahalleli fark edip kayda aldı | 'Ayılara torpil de işlemiyor'

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#Belediye Başkanı#Trabzon#Araklı
Belediye başkanına şok Evine girip her yeri parçaladılar... Mahalleli fark edip kayda aldı | Ayılara torpil de işlemiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 11:29

Trabzon’un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanıp, yiyecek arayışına giren ayılar, Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi’nin yayladaki evine girip, kapı, pencere ve eşyalara zarar verdi.

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İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Bahçecik Yaylası’na indi. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin 1800 rakımlı yayla evine giren ayılar, pençe ve dişleriyle kapıları, pencereleri tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtıp parçaladı.

Belediye başkanına şok Evine girip her yeri parçaladılar... Mahalleli fark edip kayda aldı | Ayılara torpil de işlemiyor

Çebi'nin evine pencereden giren ayılar, mutfaktaki malzemelere zarar verdi. Sabah saatlerinde evin bulunduğu bölgeye çıkan mahalleli, durumu fark edip o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Belediye başkanına şok Evine girip her yeri parçaladılar... Mahalleli fark edip kayda aldı | Ayılara torpil de işlemiyor

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'AYILARA TORPİL İŞLEMİYOR'

Ayıların evi talan ettiğini fark eden Başkan Çebi'nin akrabalarından Yalçın Çebi, "Coşkun Başkanın evine girmiş. Buraları söküp, yıkmış. Ayı kardeşlere torpil de işlemiyor. Pencereden içeri girmiş, buraları yıkmış. Ayı da işini biliyor. Yazın onlara et atıyorum diye benim evime girmediler" dedi. 

Belediye başkanına şok Evine girip her yeri parçaladılar... Mahalleli fark edip kayda aldı | Ayılara torpil de işlemiyor

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#Belediye Başkanı#Trabzon#Araklı

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