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Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen, hayatını kaybetti

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#Silahlı Saldırı#Belediye#Belediye Başkanı
Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 11:29

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda 3 kişi de yaralanırken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olduğu öğrenildi. 

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Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEMMUZ AYINDA PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen, hayatını kaybetti

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ŞANTİYEYE GİDERKEN ÖNÜNÜ KESTİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

SALDIRGAN YEĞENİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen, hayatını kaybetti

 

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#Silahlı Saldırı#Belediye#Belediye Başkanı

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