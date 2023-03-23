Belediye başkanına silahlı saldırı düzenleyeceği iddiasıyla yakalanmıştı! Serbest bırakıldı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e yönelik silahlı saldırı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis, Başkan Çetin'i de konuyla ilgili bilgilendirip, tedbirli olması yönünde uyardı. Şüpheli olarak belirlenen Yasin Can A.'nın fotoğrafları ekiplere dağıtıldı.

Polis, 21 Mart günü saat 12.00 sıralarında şüpheliyi belediye binasının bahçesinde yakaladı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Yasin Can A., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden konuyla ilgisinin bulunmadığını söyleyen Yasin Can A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.