Gündem Haberleri

Belediye Başkanı uyardı: Çok zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin! Okullar tatil edildi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 10:40

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, vatandaşlara ilçede bugün de şiddetli yağış uyarısı olduğu ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. İlçede heyelan nedeniyle çöken helikopter pisti ise havadan görüntülendi.

Adana'nın Feke ilçesinde devam eden şiddetli yağış heyelan ve kaya düşmelerine neden oldu. Arıkaya mevkiinde meydana gelen heyelanda ise sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pisti çöktü.

Ekiplerin bölgede yol açma ve güvenlik çalışmaları sürerken Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, bölgede incelemelerde ve açıklamalarda bulundu.

Başkan Özen, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, "D-815 karayolundaki heyelan alanında incelemelerde bulunuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Bugün ve yarın çok şiddetli sağanak beklentimiz var. Çok zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin. Yol kayıyor ve yaklaşık 10 metre aşağı inmiş durumda. Belediyemiz, kaymakamlığımız, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri 28 kamyon ve çok sayıda greyderle çalışıyor. Vatandaşlarımız bizden bilgi almadan yola çıkmasın, sabırlı olsun" dedi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

 Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tedbir amacıyla 18 Şubat Çarşamba taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

