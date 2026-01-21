×
Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yargılandığı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasında karar çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 22:26

 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, yaptıkları açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme hakimi, üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21-26 Mart 2025 tarihlerinde CHP Bolu İl Başkanlığınca Demokrasi Meydanı, Kardelen Meydanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'nde Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen eylemlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un konuşmalarında kullandıkları ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Hazırlanan iddianamede Özcan, Karagöz ve Uç'un "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

 

