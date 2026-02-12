Belediye Başkanı tacizden tutuklandı

Haberin Devamı

Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede’nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Dede, yurtdışına çıkış yasağı uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Dede, önceki gün yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye giden Dede, savcılıkta ifade verdi. Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinden tutuklandı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi gereğince, cinsel taciz suçunu işleyenler mağdurun şikâyeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılırken, fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda hapis cezası altı aydan üç yıla kadar çıkmaktadır.

Başkan Hasbi Dede, tutuklanmadan önce sosyal medya hesabından “Bilmenizi istiyorum ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” dedi.