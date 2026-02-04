Rüşvet soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı! Başkana böyle tepki göstermiş: Kim söylediyse şerefsizin tekidir

Haberin Devamı

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla dava açıldı.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, iş insanı Hulusi K, Serkan B, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, Şemsi O, Fırat Y, eski memur Mehmet Fatih Ç. ile tutuksuz firma çalışanı Ersel Ç, Berk O, Ufuk T, Mustafa A, Şener A, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, mühendis Metin Yaşar Ç. ve inşaat firması sahibi Emin A. hakkında hazırlanan iddianamede, birçok detay yer alıyor.

İddianamede, inşaat firması sahibi Hulusi K.'nın Ataevler Mahallesi'nde bulunan arsaya hastane yapmak için Erdem'in ekibine rüşvet verdiği iddialarına ilişkin beyan ve telefon görüntülerine yer verildi.

Hulusi K, hastane inşaatıyla ilgili ilk olarak Erdem'le görüştüğünü, Erdem'in daha sonra o tarihte Nilüfer Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül E.'yi çağırdığını anlattı.

Tutanak işlemlerinin beklemeye başladıklarını ancak projenin onaylanması sürecinin bir türlü gerçekleşmediğini anlatan Hulusi K.'nın şu beyanlarına yer verildi:

"50 BİN DOLARI VER PROJE ONAYLANSIN"

"Ayşegül E, bana makamında Ufuk T. ve Tamer İ. ile görüşeceğini ve projeyle ilgili eksikleri bana bildireceğini söyledi. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Nilüfer Belediyesinde Ayşegül E.'nin odasında Turgay Erdem'in kardeşi Semih ile Ufuk T. ve Tamer İ.'nin katılımıyla, benim de bulunduğum bir toplantı yapıldı. Toplantıda Ufuk T. bana kendisine 50 bin dolar ve ortağı Tamer İ.'ye 100 bin dolar verilmesi karşılığında projenin tamamlanacağını, aksi halde bu projenin Ayşegül E.'nin onayından geçmeyeceğini herkesin yanında bana alenen söyledi hatta konuşmanın devamında dönemin belediye başkanı Turgay Erdem'in bu para haricinde başka bir teklifi kabul etmediğini de açıkça söyledi."

BAŞKANLA YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN YAZIŞMALAR

Hulusi K.'nın telefonunda Turgay Erdem adı ile kayıtlı olan ve WhatsApp uygulaması üzerinde arşivlenmiş sohbet bulunduğu, sohbet içeriğinde hastane projesi olarak değerlendirilen videonun yer aldığı ifade edilen iddianamede, devam eden görüşmelerde "Başkanım siz ne diyorsanız yaptık. Ayşegül hanım hala beklenti içerisinde, beklentiyi karşılamadığımız takdirde yapmayacakmış. Başkanım size ödeme yaptıktan sonra Ayşegül hanıma 200 dolar ödeme yaptık kullanma izni ve ruhsatı verecekti hala sürüncemede bıraktı ve devamında Ayşegül hanım 'Bu ödemeyi yapın, kullanma izni hazır' dedi. Ödeme yapıldı bizi oyalıyor." mesajlaşmalarının geçtiği belirtildi.

"BAŞKANIM GEREKENLERİ YAPTIM AMA SONUÇLANMIYOR"

Devam eden görüşmede, Erdem'in "Hulusi, arkadaşlar ilgileniyor, en kısa zamanda raporu hazırlıyorlar, biraz sabır" şeklinde cevap verdiği ve 23 Ağustos 2022 tarihli mesajda, "Başkanım kim size ne söyledi bilmiyorum ama ben kimseyi şikayet etmem, eğer söyleyeceksem gelir söylerim. Kim bunu söylediyse şerefsizin tekidir." şeklinde mesajların bulunduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, bir sonraki güne ait konuşmada ise Hulusi K.'nın "Sayın başkanım yapı denetimin 700 bin lirasını ödedik. 'Parayı ödeyin konu kapansın' dediniz, konuyu lütfen kapatır mısınız", "Başkanım sizin talimatınız üzerine gerekeni yaptım, lütfen", farklı bir mesajda da "Başkanım gerekenleri yaptım ama sonuçlanmıyor. Lütfen sonuçlandırılması için ne gerekiyorsa yapın." yazışmaları bulunuyor.

Sanıklardan Şemsi O.'nun telefonunda ise adı kayıtlı olmayan kullanıcıdan gelen, "Bizden talep edilen her şeyi yerine getirdik, maalesef halen evraklarımızı teslim alamıyoruz. Sizden ricam lütfen yardımcı olun. Kayapa'da projemiz vardı" mesajları iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıklardan Ayşegül E.'nin Tamer İ.'ye gönderdiği bir fotoğrafta da kendisine gelen "Dün tamam demiştiniz bugün yine para istiyorsunuz." ifadelerinin yer aldığı mesajın bulunduğu belirtildi.

Başka bir mesajda Ayşegül E.'nin yine Tamer İ.'ye bir kişiyle yaptığı görüşmenin ses kaydını attığı, kayıtta şu ifadelerin geçtiği kaydedildi:

"Biz yıllar öncesinden kalan Turgay Erdem'lerin dosyasını yani üç imzalı olan dosyaları da çözmeye çalıştık. Bizim başkan 2021'e kadar kendi imzalamaya çalıştı ama sonra müfettişler 2020'nin sonuna kadar diyorum 2021 ocak ayı, şubat ayı da olabilir artık bunu net bilemiyorum. Daha sonra tabi bu şeyler başladı. Müfettişler başlayınca 'Başkanım siz imzalamayın, biz imzalayabileceğimiz kadar imzalayalım' dedik ve arkadaşlar gitti. Yani yerine projesi uygun olanları imzaladılar, projesi uygun olmayanları da imzalattılar bilginiz olsun. Şimdi o dosyalar elinizde patlayacak sizin bi kere. O dosyalar var, gelecek o dosyalar çünkü o kadar çok ki o dosyalar, yani bundan daha fazla da diyebilirim. O dosyalar gelecek elinize bunu ne yapacaksınız bi kere bunu ben arkadaşlara işte 'Çocuklar siz imzalarsanız ben de imzalayacağım, müdür olarak ben arkanızdayım' diye diye, ikna ede ede imzalattım."

İddianamede ayrıca operasyon kapsamında Tamer İ.'nin evinde yapılan aramalarda çekmecelere yerleştirilmiş desteler halinde çok sayıda Türk lirası ve doların bulunduğu fotoğraflara yer verildi.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E.'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.