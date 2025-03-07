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Belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı... Sebebini bu sözlerle açıkladı

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#Karabük#Eskipazar#Serkan Cıva
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 23:17

Karabük’ün Eskipazar Belediye Başkanı AK Partili Serkan Cıva, park açılışı yaparken insanların kalabalıktan şikayetçi olması üzerine, köy ve mahalleleri bağlayan köprünün açılışını tek başına yaptı. Cıva, “Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun” dedi.

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Eskipazar ilçesinde Kurbantepe ile Bahçepınar Mahari ve köyleri birbirine bağlayan köprü açılışını belediye başkanı AK Partili Serkan Cıva tek başına yaptı.

İlçede yapılan park açılışının kalabalık olmasından rahatsız olan vatandaşlar nedeniyle köprünün açılışını tek başına yaptığını belirten Cıva, “Göreve geldiğimiz günden ilçemizin ne kadar sorunu varsa yapacağız diye söz vermiştik. İlçemiz Kurbantepe Yenimahalle’den gelip Bahçepınar ve köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışımızı yapıyoruz. Tek başıma açıyorum köprüyü. Tek başıma açma sebebini söyleyeyim. Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam” dedi.

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#Karabük#Eskipazar#Serkan Cıva

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