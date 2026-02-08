Belediye başkanının kıyafeti için sosyal medyada skandal ifade! Şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

PAYLAŞIM

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.



Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır.

BAKAN GÖKTAŞ: HUKUKİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" dedi.

Haberin Devamı

İYİ PARTİLİ ÖZEL: KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, paylaşımı yapan şahsı kınayarak, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini 'cahillik' sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. Üç dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız" dedi.

Haberin Devamı

"BİR KADININ BAŞÖRTÜSÜYLE, KIYAFETİYLE ALAY ETMEK AHLAKSIZLIKTIR"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletimizin değerlerine saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zihniyet; asıl derdinin hizmet değil, nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık etmiştir. Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil; milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor ve bilin ki; milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır" diye belirtti.

Haberin Devamı

"SEVİYESİZLİĞİNİZ DE ARTIK HERKESİN MALUMU"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ise şu ifadeleri kullandı:

"İnançlı bir kadını hedef alacak kadar düşen bu dil, sadece çürümüş bir zihniyetin değil; fikren ve ahlaken tükenmişliğin açık göstergesidir. Belediyecilikten, hizmetten, üretmekten söz edemeyenler; kadınlar üzerinden saldırmayı siyaset sanır. Ortada ne proje var ne vizyon. Sadece kin, kompleks ve hazımsızlık. Acziyetiniz de, seviyesizliğiniz de artık herkesin malumu."