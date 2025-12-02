×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı

Güncelleme Tarihi:

#Gülşah Durbay#Manisa#Şehzadeler
Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 15:33

Manisa'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Haberin Devamı

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın dün rutin tedavisi için gittiği Manisa Şehir Hastanesi'nde, doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDown sendromlu çocuğu oyun alanına almamışlardı: İşletmenin cezası kesildiDown sendromlu çocuğu oyun alanına almamışlardı: İşletmenin cezası kesildiHaberi görüntüle

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülşah Durbay#Manisa#Şehzadeler

BAKMADAN GEÇME!