Belediye başkanı, eşi ve kızı kazada yaralandı

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Isparta- Eğirdir yolunda meydana geldi. Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı cip sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Belediye Başkanı Ali Göçer ile aynı araçta bulunan eşi ve kızı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı dün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Başkan Ali Göçer, "Allah'a şükür herhangi bir sağlık problemimiz yok. Ailece evde dinleniyoruz. Bu süreçte arayan soran hastaneye kadar gelip ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim herkesin hoşgörüsüne sığınarak özür dilerim. Allah hiç kimseye böyle acı imtihan vermesin dua eder dua bekleriz" dedi.