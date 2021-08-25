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Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

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Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

Edirne’de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düğün konvoyunun önünü kesip damattan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı. Helvacıoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini incelemek üzere gittiği Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde düğün konvoyunun önünü keserek, damattan bahşiş aldı.

10 KİŞİYE ÇAY ISMARLADI

Helvacıoğlu, gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diledi. Helvacıoğlu, “Güzel adetlerimizi sürdürmemiz gerekir” derken, damattan aldığı 20 liralık bahşişle 10 kişiye çay ısmarladı.

Mustafa Helvacıoğlu, fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesile aktarmak gerek" ifadelerini kullandı.

 

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