Belediye Başkanı 'Utanıyoruz' diyerek paylaşmıştı! Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma

Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ne çıkan yolda belediye ekiplerince betonlama çalışması başlatıldı. Bu sırada evine çıkan bozuk yola beton dökülmesi isteğine olumlu yanıt verilmeyen Fadime Çetinkaya, belediye ekiplerinin yola döktüğü betonu kazma ile bozdu. O anları belediye çalışanlarınca kayda alınan kadın, hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN 'UTANIYORUZ' PAYLAŞIMI

Eynesil Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Latif Karadeniz, kadının beton yolu bozduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Karadeniz, “Bu görüntüleri sizlerle paylaşmaktan utanıyoruz” başlığı ile yaptığı paylaşımda “İlçemizde böyle insanların olmasından, ilçemizin bir adım ileri gitmesini istemeyen bu sığ düşünceli insanlardan utanıyoruz. Yıllardır yapılmayan, yapılamayan yolu 3 günde çalışma arkadaşlarımız canla başla çalışıp bitiriyorlar, mükafatı ne mi? İşte bu. Ne zorluklarla mücadele edip, ne şartlarda hizmet götürmeye çalıştığımızı. Nasıl bir düşünce yapısı, mantaliteyi yenmeye çalıştığımızı görün istedik. Bu videodaki şahıs için gerekli işlemler başlatılmış olup, geri kalan cezai yaptırımlar devletimiz tarafından uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

'1 METRE YERE BETON İSTEDİM'

Beton yolu kazmayla bozan Fadime Çetinkaya ise kendini savundu. Eşinin belediye başkanı ile talep ettikleri yere beton dökülmesi yönünde konuştuğunu ve olumlu yanıt aldığını ancak buna rağmen betonun dökülmediğini belirten Çetinkaya, “Belediye başkanı gelecekti, bizimle dalga geçermiş gibi gelmedi. Daha sonra tansiyonum mu yükseldi bilmiyorum kendimi kaybettim. Aldım kazmayı gittim betonlarını bozdum. 1 metre genişlikte cenaze arabası çıkacak kadar bir yerin beton dökülmesini istedim. Komple kapımın dökülmesini istemedim. 45 senedir İstanbul’dayım toprağa, çamura hasretim. Beni videoya çekmişler, belediye başkanına şikâyet etmişler. Hakaretten ve o videoyu atanlardan davacı olacağım. İki gün başkan gelecek diye bekledim ancak tenezzül edip gelmedi. Başkanı dövecek halim yoktu. Gelsin bir çayımı içsin, ‘Nasılsın teyze’ desin diye bekledim ben. O olay oldu niye gelmedi?” diye konuştu.

Fadime Çetinkaya’nın eşi Hakkı Çetinkaya da belediye başkanından küçük bir alanın betonlanması için söz aldığını belirterek, “Cuma günü beton dökülmeye başlamış. Bizim sapağa gelince oradaki ilgilenen kişi ‘ben dökemem’ demiş. Sonrasında yine başkanı aradım, ‘Böyle bir durum var. Oradaki görevli dökmek istememiş. Bir telefon ederseniz iyi olur’ dedim. Başkan ‘Ben ilgileneceğim’ dedi. Daha sonra yolun betonunu dökmüşler. Hanım da ‘Bana iki kürek harç veremiyorsunuz’ diyerek sinirlenmiş. Zaten tansiyon hastası. Orada kazmayı alıp dökülen betonu biraz bozdu” dedi.