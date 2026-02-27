Belediye Başkanı Akgün’ü hedef alan paylaşımlara 5 yıl hapis istemi

Haberin Devamı

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, kente atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da sanal medyadan paylaşıldı. Mehmet Emin Korkmaz, Güneş hakkında giydiği geleneksel kıyafetlere yönelik sanal medyada paylaşımlarda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla soruşturma başlatıp, gözaltı kararı verdi. Erzurum’da gözaltına alınan Korkmaz, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Eskişehir Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

2 AYRI SUÇTAN HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp, Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik giydiği geleneksel kıyafetleri üzerinden hedef alan paylaşımlarda bulunan Mehmet Emin Korkmaz hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KENDİ TELEFONUNDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Ayrıca, iddianamede hakkında toplamda 5 yıla kadar hapis istenen Mehmet Emin Korkmaz'ın paylaşımının yapıldığı gün, hesabının çalındığını ve kendisine ait olmadığını söylediği belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin incelemesinde ise Mehmet Emin Korkmaz’ın paylaşımı kendi cep telefonu tarayıcısından girip yaptığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan Mehmet Emin Korkmaz’ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan Erzurum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nden 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanmasından geri bırakıldığı belirtildi.