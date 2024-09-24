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Belediye başkan yardımcısının evi yangında küle döndü

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#Yangın#Korgan#Korgan Belediyesi
Belediye başkan yardımcısının evi yangında küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 13:45

Ordu'da Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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İlçeye bağlı Korgan Yaylası'nda, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye başkan yardımcısının evi yangında küle döndü

Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ailesi ile evde bulunmayan Mustafa Korgancı, "İtfaiye ekiplerimiz elektrik kontağı şüphesi olduğunu söyledi. Tahmin ediyorum, 1 milyon lira civarında maddi hasarımız oluştu. Evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi" diye konuştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Belediye başkan yardımcısının evi yangında küle döndü

 

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#Yangın#Korgan#Korgan Belediyesi

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