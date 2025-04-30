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Belediye başkan yardımcısını şekerlikle yaraladı! İl başkan yardımcısı tutuklandı

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#Dulkadiroğlu Belediyesi#Belediye#Kahramanmaraş
Belediye başkan yardımcısını şekerlikle yaraladı İl başkan yardımcısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 17:45

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ü makamında şekerlikle başından yaralayan Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, tutuklandı.

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Ali Karataş, dün iddiaya göre görüşmek üzere Dulkadiroğlu Belediyesi’ne giderek Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ü odasında ziyaret etti. Görüşmede Ali Karataş ve Latif Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Karataş, sehpadaki bakır şekerlikle Öztürk’e saldırdı. Başından yaralanan Latif Öztürk’ün yardım istemesi üzerine odaya gelen güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Ali Karataş, belediyeye gelen polislere teslim edildi. Olayın ardından Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından görevinden alınan Ali Karataş, emniyetteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Belediye başkan yardımcısını şekerlikle yaraladı İl başkan yardımcısı tutuklandı

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BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Öte yandan hastaneye kaldırılan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ün başına 12 dikiş atıldı. Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

Belediye başkan yardımcısını şekerlikle yaraladı İl başkan yardımcısı tutuklandı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş

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#Dulkadiroğlu Belediyesi#Belediye#Kahramanmaraş

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