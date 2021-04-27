Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı

Edremit Belediyesi’nin CHP’li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre bugün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız Mahallesi, 211 Sokak'taki evine geldi. Hatice Elman, kendisine tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti.

Polis, Başkan Yardımcısı Elman’a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

SİLAHLARI MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman’ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da geçici süre ile muhafaza altına alındı.

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