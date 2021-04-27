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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN - DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 00:42 | Son Güncelleme:

Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı

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Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP’li Ahmet Elman (45) hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın (42) tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildi.

Edremit Belediyesi’nin CHP’li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre bugün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız Mahallesi, 211 Sokak'taki evine geldi. Hatice Elman, kendisine tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti.

Polis, Başkan Yardımcısı Elman’a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

SİLAHLARI MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman’ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da geçici süre ile muhafaza altına alındı.

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