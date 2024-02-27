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Belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan renkli görüntü: Parkta tahterevalliye bindiler

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#Tahterevalli#Serhat ÇelebioÄŸlu#Halit Duyar
Belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼: Parkta tahterevalliye bindiler
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 27, 2024 13:15

Orduâ€™da seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada parkta karÅŸÄ±lan Demokrat Parti Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Serhat Ã‡elebioÄŸlu ile Saadet Partisi Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halit Duyar, tahterevalliye bindi.

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31 Martâ€™ta yapÄ±lacak olan yerel seÃ§imlere adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±lÄ±rken Orduâ€™da adaylar seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdi. VatandaÅŸlarla bir araya gelen adaylarÄ±n seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da zaman zaman renkli anlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Demokrat Parti Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Serhat Ã‡elebioÄŸlu ile Saadet Partisi Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halit Duyar, sayÄ±lÄ± gÃ¼nlerin kaldÄ±ÄŸÄ± seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± AltÄ±nordu ilÃ§esinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°lÃ§edeki bir parkta karÅŸÄ±laÅŸan iki aday, parka girerek tahterevalliye bindi.

Belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼: Parkta tahterevalliye bindiler

1 dakika boyunca tahterevallide birbirini tartan adaylar, daha sonra birbirilerine baÅŸarÄ± temennisinde bulunarak, parktan ayrÄ±ldÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan o anlar ise bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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Belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼: Parkta tahterevalliye bindiler

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#Tahterevalli#Serhat ÇelebioÄŸlu#Halit Duyar

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