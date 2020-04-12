Belediye araçları ile Sözcü dağıttılar
Türkiye’nin bir çok bölgesinde bugün CHP’li belediyeler resmi belediye araçları ile Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı.
Covid-19 sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyelerin Sözcü Gazetesi dağıtması dikkat çekti.
Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.
Sözcü gazetesi bugün bu durumu kendisi de itiraf etti. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte Sözcü.com.tr'de yayınlanan o liste:
İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
Aydın Efeler Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Samsun Atakum Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi
Edremit Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Denizli Merkezefendi Belediyesi
Milas Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Marmaris Belediyesi
Muğla Menteşe Belediyesi
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