Belediye araçları ile bedava Sözcü gazetesi dağıttılar

Covid-19 sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyelerin Sözcü Gazetesi dağıtması dikkat çekti.



Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.



Sözcü gazetesi bugün bu durumu kendisi de itiraf etti. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte Sözcü.com.tr'de yayınlanan o liste:

İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

Aydın Efeler Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Samsun Atakum Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Edremit Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi

Milas Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Marmaris Belediyesi

Muğla Menteşe Belediyesi