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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Belde belediyesi başkanının evine ateş açıldı

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Belde belediyesi başkanının evine ateş açıldı
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AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şener'in evine dün akşam silahla ateş edildi. Başkan Şener ve ailesinin yara almadığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimde, AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen ve 1 yıldır bu görevi yürüten Şahin Şener'in evi, dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Başkan Şener ve ailesi evdeyken düzenlenen saldırıda, 5 el ateş edilip, kaçıldı. Açılan ateş sonucu evin camları hasar gördü. Şener ve ailesinin yaralanmadığı saldırının ardından jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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