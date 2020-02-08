Belçika’ya: Ülkeniz terör sığınağı haline geldi

Gül’ün mektubu özetle şöyle: “PKK terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere, ülkenizin çeşitli terör örgütü yöneticileri ve mensuplarının fiilen sığınağı haline gelmiş olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği perspektifine de maalesef gölge düşürmektedir. Belçika adlî makamlarınca verilen kararlar sonucu PKK’lıların terör yasaları kapsamında yargılanmaması ülkemiz açısından kabul edilemezdir. Önümüzdeki süreçte, bu endişe verici kararın eli kanlı PKK terör örgütü tarafından ülkenizde ve uluslararası platformlarda istismar edileceği aşikardır.

Nitekim 5 Şubat 2020’de Avrupa Parlamentosu’ndaki skandal konferansa, PKK terör örgütünün yöneticisi bazı isimlerin katılması, terör örgütü yandaşlarının anılan karardan cesaret aldıklarını açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, Belçika yargı sisteminin PKK terör örgütü ve müzahir çevrelerce ileri sürülen asılsız iddialara alet edilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.

BİZCE YOK HÜKMÜNDE

Hukuken bizce yok hükmünde olan ve esasen Belçika hukukunun temel ilkeleri ile de bağdaşmayan bu kararın ortadan kaldırılması için yapacağınız katkıya olan güvenimi vurguluyor, bunu bir müttefik olarak diliyor ve bekliyorum.”