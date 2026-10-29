Belçika’nın aradığı baron Zeytinburnu’ndan çıktı

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Türk asıllı Hollanda vatandaşı olan ve daha önce Türk vatandaşlığından çıktığı öğrenilen şüphelinin, Belçika’da faaliyet gösteren büyük ölçekli kokain kaçakçılığı organizasyonlarından birinde yönetici konumunda olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, organizasyonun Kolombiya bağlantılarını sağladığı, Kolombiya’dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin Belçika’ya, buradan da Avrupa ülkelerine sevkıyatını organize ettiği belirlendi. Gunes’in ayrıca farklı maddelere emdirilerek taşınan kokainin bu maddelerden ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalların temininden sorumlu olduğu tespit edildi. Dün sabah Zeytinburnu’nda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Gunes gözaltına alındı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından ilgili makamlara teslim edileceği öğrenildi.