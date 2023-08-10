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Belçika'da yaşayan husumetli gurbetçiler memleketlerinde hesaplaştı

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#Afyonkarahisar#Belçika#Emirdağ
Belçikada yaşayan husumetli gurbetçiler memleketlerinde hesaplaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:23

Belçika'dan memleketleri Afyonkarahisar'a tatile gelen husumetli iki gurbetçi arasında silahlı kavga yaşandı. Birbirlerinin ev ve araçlarına silahla ateş açan taraflar tutuklandı.

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Gurbetçiler N.K. ve A.B. arasında Belçika'da henüz bilinmeyen nedenle başlayan husumet, senelik izinlerini geçirmek için geldikleri Emirdağ'da devam etti. İlçede karşılaşan gurbetçilerin husumeti kavgaya dönüştü.

Belçikada yaşayan husumetli gurbetçiler memleketlerinde hesaplaştı

Olayın büyümesiyle taraflar birbirlerinin evlerine baskın yapıp tüfeklerle ateş açtı, her ikisinin de ev ve araçları zarar gördü.

Belçikada yaşayan husumetli gurbetçiler memleketlerinde hesaplaştı

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Düzenlenen operasyonun ardından N.K. ve A.B., dün gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfekleri ile kurusıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

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Belçikada yaşayan husumetli gurbetçiler memleketlerinde hesaplaştı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve A.B., bugün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

Belçikada yaşayan husumetli gurbetçiler memleketlerinde hesaplaştı

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#Afyonkarahisar#Belçika#Emirdağ

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