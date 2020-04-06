Belçika'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman? Belçika Resmi Tatiller Listesi (2020)

Belçika, yıl içerisine yayılan çok sayıda resmi tatile sahiptir. Bu günlerde başta okul ve konsolosluklar olmak üzere tüm devlet kurumları tatil edilmektedir.

Belçika’da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

Belçika’da sene içerisinde kurumların tatil ilan edildiği toplamda 10 gün bulunmaktadır. Bu günler ise; Yeni Yıl, Paskalya Tatili, İşçi Bayramı, İsa’nın Yükseliş Günü (Ascension Day), Whit Monday, Belçika Ulusal Günü, Meryem’in Yükseliş Günü, Azizler Günü, Armistice Day (Ateşkes Günü) ve Noel olarak sıralanmaktadır. Bu özel günlerden bazıları, hafta sonu ile birleştirilerek uzatılabilmektedir.

Belçika Resmi Tatiller Listesi (2020)

Belçika’da ilan edilen resmi tatil günleri farklı tarihlere denk gelmektedir. Genellikle siyasi ve dini anlamlar yüklenen bu özel günlere ait tarihler ise aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

Yeni Yıl, 1 Ocak 2020

Paskalya Tatili, 12-13 Nisan 2020

İşçi Bayramı, 1 Mayıs 2020

İsa’nın Göğe Yükseliş Günü, 21-22 Mayıs 2020

Whit Monday, 31 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020

Belçika Ulusal Günü, 21 Temmuz 2020

Meryem’in Göğe Yükseliş Günü, 15 Ağustos 2020

Azizler Günü, 1 Kasım 2020

Ateşkes Günü, 11 Kasım 2020

Noel, 25 Aralık 2020

Belçika Yaz Tatili Ne Zaman?

Belçika’da dini ve resmi bayramların dışında ilan edilen okul tatilleri de resmi tatil günleri içerisinde yer almaktadır. Ancak okul tatilleri yalnızca öğrenci ve öğretim görevlileri için geçerli olmaktadır. Bu kapsamda Belçika’da eğitimine devam eden öğrencilerin yararlanabileceği tatil zamanları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Yılbaşı Tatili, 23 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020

Karnaval Tatili, 25 Şubat – 1 Mart 2020

Paskalya Tatili, 6 – 19 Nisan 2020

Belçika Ulusal Günü, 21 - 22 Temmuz 2020

Yaz Tatili, 1 Temmuz – 31 Ağustos 2020

Yukarıda sıralanan resmi tatil günleri dışında, her hafta sonu da öğrenciler için tatil kabul edilen günler arasındadır.