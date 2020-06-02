Belçika'da corona virüsü vaka sayısı 59 bine yaklaştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 26 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 14 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 artarak 166'ya çıktığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 98 artarak 58 bin 615'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 19 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 505'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına 18 Mayıs'ta geçildi. Okullar, sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müzeler ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförlerin randevuyla müşteri kabul ettiği ülkede, düğün ve cenaze törenleri azami 30 kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüplerinde en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapılabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın kurallarını belirleyecek. Bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.