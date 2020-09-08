Belçika Vizesi nasıl alınır? Belçika Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Schengen ülkeleri içerisinde bulunan Belçika, Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında kabul edilir. Belçika'ya gitmek isteyen Bordo pasaportlu vatandaşlar, giriş için vize almak durumundadırlar. Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaportlu olan vatandaşlar, 180 gün süre içinde 90 gün Belçika'ya girişte vizeden muaf tutulurlar.

Belçika Vizesi Nasıl Alınır?

Belçika vizesi almak isteyen kişiler, öncelikli olarak konsolosluk veya yetki verilmiş acentelerden randevu almalıdırlar. Vize kısa süreli şekilde alınacaksa, konsolosluk başvuruları kabul etmeyip, direkt vize acentelerine yönlendirebilir.

Belçika vizesini almak için randevu alındıktan sonra, istenen tüm belgeler eksiksiz biçimde hazırlanmalıdır. Evraklar hazırlandıktan sonra, randevu günü ve saati içerisinde hazır bulunulmalıdır.

Belçika Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Belçika vizesi, alınacak olan vize türüne göre farklılık gösterir. Kısa süreli vize ücretleri 390 TL'den başlarken, uzun süreli D tipi vizeleri ücretleri 1170 TL'den başlıyor. Vize ücretlerine ek olarak yapılan diğer hizmetler için ücretler alınır. Bununla birlikte Belçika vizesi ücretleri sabit değildir. Her dönem farklılık gösterebilir. Vize merkezi aracılığıyla, ücretin ne kadar olduğu öğrenilebilir.

Belçika Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Belçika vizesi almak isteyen Bordo pasaportlular, istenen evrakların tamamını hazırlamakla mükelleftirler. Eksik belge durumunda, vize başvurusu reddedilebilir. Vize için istenen belgeler çalışan, emekli, çocuk durumlarına göre farklılık gösterebilir.

Seyahatten sonra en az 3 ay geçerli olan ve 2 sayfası boş bulunan pasaport başvuruda istenen belgedir.

Almanca, İngilizce, Flamanca veya Fransızca dillerinden doldurulmuş, vize başvuru formu.

Nüfus cüzdanının fotokopisi. İki yönden çekilmiş olması gerekir.

Seyahat belgeleri ve konaklama belgeleri dosyada bulundurulmalıdır.

Seyahatin sonrasında, Türkiye'ye tekrar dönebilecek maddi gücünün olduğuna dair ispat belgeleri. (kendisi, eşi, annesi veya babasının gelir belgeleri.)

Son 6 ayda çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf.

Nüfus Müdürlüğünden alınan aile dokümanları.

Aktif olarak hesap bulunan bankanın hesap bilgileri. (Son 3 aya ait olmalı ve içerisinde minimum 5 bin TL olmalıdır.)

Başvuru sahibine ait diğer maddi durumu gösteren belgeler.

Çalışanlar, iş sahipleri, emekliler, öğrenciler için gereken diğer belgelerin dosyada bulunması gereklidir.

Ziyaret amacına bağlı diğer belgeler, başvuru dosyasına eklenmelidir.

Vize başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacağından, belgelerin durumuyla ilgili bilgi alınabilir. Hazırlanacak bilgilerden eksiklik olması veya başvuru formunun yanlış doldurulması, vize sonucunun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Belçika Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Belçika vizesi alınabilmesi için belirlenin tüm şartların yerine getirilmesi gerekir. Başvuru şartları; randevu alınması, belgelerin eksiksiz alınması, vize ücretinin ödenmesi ve randevu merkezinde saatine bulunulması olarak değerlendirilebilir.

Vize ücretlerinin yatırılmaması veya başvuru belgelerinde eksik olması halinde, süreç olumsuz değerlendirilebilir. Başvuru şartlarının yerine getirilmesi halinde, konsolosluk kısa süre içerisinde vize talebini sonuçlandırır.

Belçika Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Belçika vizesi, herhangi bir aksilik olmadığı durumlarda ortalama 10 iş gününde sonuçlanır. Vize belgelerinde eksik bulunmuyorsa, ücretler ödenmişse genel anlamda bu sürede sonuçlanacaktır. Yoğunluğun olduğu dönemlerde süre 25 güne kadar uzayabilir. Tatiller, bayramlar iki ülke için söz konusu olduğunda, başvuru süreci tatil günleri dahil maksimum 45 gün sürer. Tüm ihtimaller göz önüne alındığında, başvurunun seyahat tarihinden 1 ay öncesinden alınması gerekir. Takvimde resmi tatil olması durumunda başvurunun 2 ay öncesinden yapılması gerekir.