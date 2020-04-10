Belçika Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Belçika Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

Belçika Avrupa Birliğine üye olan diğer ülkelerden daha kolay vatandaşlık kabul eden bir Avrupa ülkesidir. Belçika’nın yaşam standartlarının yüksek olması ve iş fırsatlarının çok iyi olması nedeni ile en çok vatandaşlık başvurusu yapılan ülkelerden biridir. Yatırım yapmak veya kısa süreli olarak iş nedeni ile ikamet etmek Belçika vatandaşlığı almak için bir dönem yeterli olsa da son düzenlemeler ile birlikte artık bunlar yeterli gelmemektedir. Artık vatandaşlık için hem sosyal yönden hem de ekonomik yönden uyumluluk gerekmektedir.

Belçika Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Belçika vatandaşı olabilmek için öncelikle başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapacak olan kişinin bizzat gitmesi veya e posta yolu ile başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sırasında form ve dilekçeler doldurulur. Evrakların doldurulmasının ardından gerekli belgelerin tamamlanması için bir dosya verilir. Dosya içerisindeki gerekli belgeler randevu gününden önce tamamlanmalıdır.

Belgelerin hazırlanmasının ardından randevu gününde belgeler teslim edilir. Evrakların gözden geçirilme sürecinin ardından, vatandaşlık isteyen kişi çağırılır ve ilk kabul şartları anlatılarak dil testinden geçirilir. Dil testinden geçirilmesinin ardından vatandaşlığın hak edildiğinin ispat edilmesi gerekir.

Belçika Vatandaşlık Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler

Belçika vatandaşı olmak için ilk olarak e posta yolu ile veya direk gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Belçika vatandaşı olabilmek için üç dil konuşabiliyor olma şartı bulunuyor. Ülkenin üç ayrı dili bulunuyor. Flamanca, Almanca ve Fransızca dillerini konuşabilme şartı aranmaktadır. Bu dillerden herhangi birinde çok iyi olunduğu kanıtlandığı takdirde bu konuda esnek davranılabiliyor. Bunun dışında vatandaş olmak isteyen kişide sosyal uyumluluk şartı aranmaktadır.

Sosyal uyumluluk en az 400 saatlik mesleki eğitim alınması ve son 5 yıl boyunca tam zamanlı olarak çalışma şartı aranmaktadır. 1 Ocak 1967 yılından önce Belçika’ da doğmuş olmak gerekiyor. Anne ve babanın Belçika vatandaşı olması halinde de çocukları Belçika vatandaşı olabilmektedir. Doğum belgesi, anne baba vatandaşlığının doğrulandığı evraklar ile başvuru yapılması bu durumda yeterli olmaktadır.

Evlenme halinde 5 aylık oturma izni veriliyor. 5 ayın ardından hala evlilik devam ediyorsa 5 yıllık oturma izni veriliyor. Bunun ardından ülkenin inisiyatifine bağlı olarak üç yıllık oturmanın ardından vatandaş olunabiliyor. Bu şartlar dışında gereken evraklar kişiden kişiye değişmektedir. Konsolosluktan gereken evraklar öğrenilebilir.