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Belçika Savunma Bakanı Francken: Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm

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#Belçika#Francken#NATO
Belçika Savunma Bakanı Francken: Tekrar merhaba benim güzel Türkiyem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 23:21

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken paylaştığı mesajda, "Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm" dedi.

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36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Francken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

32 DEVLET BAŞKANI, DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI, ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK

Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.

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Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor.

Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor.

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Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.

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#Belçika#Francken#NATO

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