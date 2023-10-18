Belçika saldırganını polis vurdu... Avrupa’da korku sarmalı

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Belçika polisi, önceki gece Belçika-İsveç maçını izlemeye hazırlanan iki İsveçli taraftarı öldüren Tunus kökenli Abdessalem Lassoued’i (45) dün sabah vurarak etkisiz hale getirdi. Başkentte terör alarmı en üst seviyede tutulurken hem Fransa’daki hem Belçika’daki saldırıların faillerinin polis kayıtlarında olması, Lassoued’in hakkındaki ülkeyi terk etme emrine rağmen düne kadar Brüksel’de yaşamayı sürdürebilmesi bu tür kişilerin takibinin etkin şekilde yapılıp yapılmadığı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

MACRON UYARDI

Kuran yakma eylemleriyle hedef haline gelen İsveç, Lassoued’in belli bir süre ülkede kaldığını açıklarken Başbakan Ulf Kristersson, “İsveç’te yaptığımız şeylerin başka yerlerde sonuçları olabilir” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “Tüm Avrupa devletleri savunmasız” diye konuştu.