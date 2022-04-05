Belçika, Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engelledi

Haberin Devamı

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Avrupa’da Ruslara ait çok sayıda varlık donduruldu. Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika’nın Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediğini ve Ruslara ait 3 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu aktardı.

'YAPTIRIMLAR RUSYA'YI DURDURMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL'



Peteghem, Rusya'ya yönelik mali yaptırımların şimdiden büyük etkisi olduğunu belirterek, yaptırımların Rusya’nın saldırılarını durdurmak için hala yeterli olmadığına dikkat çekti. Bu nedenle Rusya’ya yönelik beşinci bir yaptırım paketinin hazırlanması çağrısında bulunan Peteghem, bütün üye devletleri Rusya’ya uygulanan yaptırım ve kısıtlamalara Belçika gibi çok sıkı bir şekilde uymaya çağırdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İspanya da Rus diplomatları sınır dışı etti Haberi görüntüle

'MÜEYYİDELER 877 KİŞİ VE 62 KURULUŞU KAPSIYOR'



Belçika Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dondurulan varlıkların Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırım listesinde yer alan 877 kişi ve 62 kuruluşa ait olduğu ifade edilerek, bloke edilen alım satım işlemlerinin ise AB’nin Rusya'ya getirdiği diğer kısıtlamaların sonucu olduğu belirtildi.

'LÜKS ÜRÜNLERİN BULUNDUĞU ÜÇ KONTEYNERDE İHLAL'



Bakanlık, Belçika gümrük yetkililerinin Rusya’ya yönelik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika limanlarında bulunan 23 bin 191 konteynerde arama yaptığını, bu aramalar sırasında lüks ürünlerin bulunduğu 3 konteynerde ihlal gözlemlendiği belirtildi.

'DENETİM İÇİN BİN LÜKS ARAÇ BEKLETİLİYOR'

Bakanlık, Zebrugge Limanı'nda denetim için bekleyen bin lüks aracın tutulduğunu aktararak, “Bunlar AB dışından gelen gönderiler ve Rus müşterilere satılıyor. Yaptırımlar yayınlandığında sevkiyatlar zaten yoldaydı” denildi.